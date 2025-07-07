Интерактив: Футбол в Дендропарке

Чемпионат по спортивному ориентированию проходит на пустошкинской базе отдыха «Алоль»

Режиссёр Андрей Гончаров: Встречаться с новыми театрами — это вызов

Надо ли платить за газ, если не живешь в квартире, ответили псковичам