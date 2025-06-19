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Блоги / Константин Калиниченко

Дендрохронология

19.06.2025 17:27|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Деревья явно заслуживают того, чтобы их уважали и боялись»

Харуки Мураками «Кафка на пляже»

В прекрасной ведь стране живем, дамы и господа. Не какое-то там, прости-господи, инклюзивное общество им. Греты Тунберг, в котором пороки и извращения возведены в культ. У нас, слава богу, вертикаль — такая, что отец государственной вертикали, король прусский Фридрих Великий обзавидовался бы. Все-то у нас интуитивно понятно и регламентировано, знай себе исполняй. Для тех, чье сердце не бьется в такт, предусмотрена разветвленная система мотивации и поощрения: выпираешь из строя — штраф, шагаешь не в ногу — показательная порка и избрание меры пресечения. Идиллия — отчасти хтоническая, но, говорят, обществу нравится.

Но стоит взять бензопилу — и картина меняется. Лязг металла, стук топора, спиленные деревья. Широкие народные массы оглянуться не успевают, а вместо прежде стройных раскидистых дубов и берез на грешной земле лежат неаккуратно складированные «чурки». И прежде построенное в стойку «смирно» общество моментально выходит из строя.

Ул.Некрасова в Пскове

Почему так получается, что стук топора вызывает нервный тик даже у тех, кто давно разучился чувствовать и реагировать на происходящее в общественно-политической жизни? А дело в том, что рубят внезапно и без объявления войны. И часто с неповторимым садистским азартом. Техасская резня бензопилой в XXI веке на богоспасаемой псковской земле обрела качественно новую жизнь.

Утром выходишь — вчера был сквер, сегодня — «пустырь имени подрядчика № 217». Граждане от этой неописуемой лаконичной пустоты утрачивают дар речи. Придя в себя через какое-то время, начинают робко интересоваться, как такое возможно, по какой причине многолетние зеленые насаждения принесены в жертву богу бензопил? Ответственные чиновники же только разводят руками и поясняют, дескать, деревца-то давно болели, притом неизлечимо — неоперабельной была ихняя хворь. Жаждали древесной эвтаназии, вот разумное человечество и не смогло пройти мимо. А кто сомневается, пожалуйста, приходите посмотреть на пеньки, их заботливо сохранили.

А те, что на спиле выглядят здоровыми, так они росли не по фэн-шую, вопреки здравому смыслу. В неположенных местах — над важными коммуникациями и прочей инфраструктурой жизни. Коммунистические архитекторы, получается, виноваты да несознательные предки ныне живущих, высаживавшие деревья без стратегического замысла и дорожной карты. А теперь приходится срубать, дабы корневая система этой конкретной березки не пронзила насквозь трубу центрального теплоснабжения.

Отбросив сарказм и иронию, нужно признать, что деревья порой необходимо вырубать. Каждый раз, когда на проезжую часть или припаркованное авто приземляется очередной трухлявый ствол, ровно те же самые граждане гневно вопрошают: куда смотрит власть? Почему у вас гнилые деревья торчат по всему городу? Сколько еще ждать, когда начнете вырубать? Увы, нашим людям сложно угодить.

Трудно обойти две свежие истории — перед Домом правительства на днях клены спилили. Грустно — мне нравились эти клены, как и все прочие клены. Осенью там было особенно красиво, как в любом месте, где растут клены.

Но, по крайней мере, нас честно предупредили: клены срубят потому, что больные. Заранее сообщили, а не постфактум, когда общество опять разводило бы безнадежно руками, разглядывая фото малого лесоповала.