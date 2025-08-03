Общество

Псковский детский фонд за полгода привлёк более 23 млн рублей на благотворительность

За первые полгода Псковское областное отделение Российского детского фонда привлекло на реализацию благотворительных программ и акций более 23 900 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

3 666 детей Псковской области получили разностороннюю поддержку от детского фонда. Это экстренная социальная помощь (вещи, продукты, товары гигиены, школьные принадлежности) детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Только за первые полгода 883 семьи с детьми получили от фонда разнообразную поддержку.

«Я искренне благодарю вас за неоценимую и своевременную помощь! Огромнейшее спасибо за отзывчивость, неравнодушие и старание! В такие непростые жизненные моменты начинаешь особенно ценить простое человеческое внимание и желание прийти на помощь. Мира вам и добра!» — поделилась многодетная семья из Пскова.

Детский фонд работает над созданием приближенных к домашним условий жизни, обучения и развития детей в интернатных учреждениях: регулярно приобретает мебель, оборудование, игрушки, учебные пособия, материалы для спортивных и профориентационных занятий для воспитанников 10-ти интернатных учреждений. Например, в Опочецкой коррекционной школе-интернате появилось новое оборудование для занятия швейным делом и сельхозтрудом. А в Пушкиногорской санаторной школе-интернате на занятиях с логопедом используются новые методические материалы и развивающие игры.

Также детский фонд финансово поддерживает семьи с особенными детьми, которым требуется реабилитация, лечение или операция. За первое полугодие 9 детей-инвалидов получили поддержку более чем на 610 000 рублей.

«Уже не первый год вы дарите моей дочери возможность продолжать лечение и реабилитацию у лучших специалистов! У дочери с каждым годом открываются новые шажочки к здоровью, хоть и небольшие, но очень важные. Благодарю вас, вы настоящие и искренние волшебники! С вашей помощью мы двигаемся в верном направлении», — поблагодарила мама ребёнка с инвалидностью из Пскова.

Помимо этого, фонд ежемесячно выплачивает учебные стипендии участникам стипендиальной программы — выпускникам интернатных учреждений. На данный момент в стипендиальной программе фонда состоит 39 человек.

Ещё одно направление в работе детского фонда — поддержка юных талантов. Фонд привлекает благотворителей, которые готовы оплачивать поездки на детские конкурсы и соревнования, поощрять детей памятными призами и наградами.

«Эта поддержка была бы невозможной без благотворителей, партнёров и волонтёров. Не устаём благодарить каждого за возможный вклад в дело помощи детям! Спасибо за финансовую поддержку, принесённые вещи, за время и силы, которые вы тратите, чтобы сделать жизнь детей счастливее», — поблагодарили в детском фонде.

Желающие помогать детям Псковской области могут написать в социальные сети фонда или позвонить по телефонам: 8-911-365-70-05, 533-880 – Олеся, координатор программ, 8-911-697-68-45 – Кристина, координатор программ.