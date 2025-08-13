Псковcкая обл.
Общество

Медовый Спас отмечают 14 августа

14.08.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста, установленный в 9 веке в честь изнесения Древ Креста Господня. В Константинополе с древних лет существовал обычай проносить Честное Древо Креста по улицам города. Считалось, что это защитит жителей от всяческих болезней. До дня Успения Пресвятой Богородицы Древо Креста было доступно всем христианам для поклонения.

На Руси отмечать праздник стали с конца 15 века. С этого дня — ровно через месяц после окончания Петрова поста — начинается Успенский пост, предваряющий великие праздники Преображения Господня и Успения Божией Матери. Основные вехи Успенского поста — три праздника, три Спаса: Всемилостивого Спасителя (Медовый Спас), Преображение Господня (Яблочный Спас) и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

Успенский пост не так строг, как Великий, но строже, чем Петров и Рождественский посты. В понедельник, среду и пятницу предписывается питаться сухоядением, во вторник и четверг можно есть отварные овощи, но без масла, которое дозволено лишь по субботним и воскресным дням. Кстати, до праздника Преображения Господня (он же Яблочный Спас) церковь рекомендует воздерживаться от яблок и винограда, пишет calend.ru.

В некоторых местностях Первый Спас именовался также Мокрым. В этот день совершался чин водоосвящения, для чего служители церкви отправлялись к источникам, озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах.

Ну, а наиболее известное название — Медовый Спас — идет от обычая подрезать, или заламывать, соты именно в это время. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут мед, то его вытаскают соседские пчелы. Пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.

В южных регионах освящают также маковые головки, поэтому праздник обрел еще одно название — Маковый Спас. В этот день готовили различные кушанья с использованием мака — например, булочки и пирожки, а также маковники. Это лакомство делается так: варят мед и снимают с него пену, затем кладут мак и держат на огне, пока масса не загустеет; после этого ее вываливают на стол и, остудив, режут на тонкие ломтики. Мак наделяли и сверхъестественными свойствами. Считалось, что если обсыпать семенами дикого мака дом, ни одна ведьма в него не проникнет.

С Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые, отделывать овины к зиме, очищать гумна. Когда сеяли озимую рожь, стаскивали с печи самого старого пахаря в селе и вели в поле, чтобы он бросил в землю первую горсть зерна. «Посей ты, дедушко, первую горсточку на твое стариковское счастье», - просили крестьяне.

С посевом озимых были связаны разные поговорки и приметы: «Когда сеешь хлеб в погоду, больше родится приплоду»; «В дожди не должно сеять ржи; как намочило оглобли — так и поезжай домой»; «Паши под озимы, готовь гумна и овины». Также говорили, что если во время созревания малины первые ягоды уродились крупными, то рожь следует сеять раньше; если же ягоды мелкие — то лучше посев отложить.

Если мужчины в это время были заняты в полях, то женщины и дети шли в лес — заготавливать малину. Она, во-первых, была любимым лакомством у крестьян, во-вторых, считалась одним из наиболее полезных лекарственных растений, отлично помогающим при простуде. Спешили также собрать ягоды черемухи, которые сушили на зиму; эту ягоду применяли как вяжущее, мочегонное и потогонное средство.

Источник: Псковская Лента Новостей
