Общество

В Локнянской деревне Жарки открыли Сад Памяти

Сегодня в деревне Жарки открыли Сад Памяти — живой символ благодарности нашим героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин.

Это ещё один проект, финансирование на который жители выиграли сами в рамках регионального грантового конкурса — благодаря активной работе ТОСа.

« Жарки, без преувеличения, один из самых активных населённых пунктов нашего округа. Здесь видно, как ТОС должен работать в идеале: второй год подряд, под руководством своего председателя Ларисы Афанасьевой, жители реализуют масштабные инициативы, которые меняют облик деревни и укрепляют связь поколений. Всё что на фото, создано руками местного жителя Сергея Афанасьева. Это очень вдохновляет. Спасибо всем, кто вложил в этот проект силы, время и душу. Уверен, Сад Памяти станет местом, куда будут приходить с гордостью и взрослые, и дети!» - сказал Иван Белугин.