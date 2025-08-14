Общество

Следователи призвали подписываться на новый интернет-ресурс

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации доступен в национальном мессенджере Max, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

«Подписка на канал Следком – это простой и надежный способ получения актуальной информации о работе следователей СК России по резонансным происшествиям максимально оперативно. Эксклюзивные фото и видео с места событий, официальные сообщения и заявления Следственного комитета России, все самое важное и интересное о деятельности ведомства теперь в Max», - рассказали в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что официальный запуск национального мессенджера Max запланирован на начало осени.