Общество

Национальный мессенджер Max официально запустят осенью

Официальный запуск национального мессенджера Max запланирован на начало осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.

«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы», — сказал он во время звонка по результатам компании за первое полугодие 2025-го.

В марте VK запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play, пишет РИА Новости.

Пользователи уже могут:

подписаться на каналы;

ставить реакции;

настраивать уведомления;

закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.

В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги». Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​

Напомним, Роскомнадзор (РКН) сообщил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ