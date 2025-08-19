Общество

Завершением Дня города Великие Луки станет ночное свечение аэростатов

Празднование Дня города Великие Луки завершится ночным свечением аэростатов на площади Матросова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, это необычное шоу станет красивой финальной нотой в праздничной программе.

Фотографии: администрация Великих Лук

«Во время свечения аэростаты будут наполнены и установлены на земле, не поднимаясь в воздух. Купола аэростатов подсвечиваются изнутри, создавая эффект огромных светящихся фонарей - завораживающее зрелище, которое особенно впечатляет в тёмное время суток», - рассказали в администрации.

Проведение свечения зависит от погодных условий. Для безопасности участников и зрителей необходима безветренная погода - ветер не более 2 м/с, без порывов и осадков. Окончательное решение о проведении свечения будет принято на месте, исходя из фактической обстановки.

«Приглашаем всех горожан и гостей города на площадь Матросова, чтобы вместе завершить праздник под светящимися куполами аэростатов!» - заключили в администрации.

Напомним, праздничные мероприятия в честь 859-летия Великих Лук стартуют 23 августа. Город на Ловати торжественно начнет свой день рождения с красивой и символичной церемонии - «Великолукского благовеста».