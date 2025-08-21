Пять проектов создания комфортной городской среды от Псковской области победили на форуме

Пять проектов от Псковской области одержали победу на X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проходит в Казани. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
Фото: Вера Кондратьева/ Telegram-канал
Победителями от Псковской области стали пять проектов:
Размер финансовой поддержки каждого проекта составит 68,8-76,6 миллионов рублей. Реализация указанных проектов будет осуществляться в период с 2026 года по 2027 год.
«Сегодняшний день был насыщен встречами, лекциями с интересными людьми, знакомством с практиками различных муниципалитетов», - отметила Вера Кондратьева.
💐 Поздравляю победителей от Псковской области и команду Пыталовского муниципального округа с победой!