Общество

Пять проектов создания комфортной городской среды от Псковской области победили на форуме

Пять проектов от Псковской области одержали победу на X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проходит в Казани. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото: Вера Кондратьева/ Telegram-канал

Победителями от Псковской области стали пять проектов:



Проект города Пскова,

Проект Невельского муниципального округа,

Проект Опочецкого муниципального округа,

Проект Пыталовского муниципального округа «Благоустройство парка «Подкова удачи: экопространство», прилегающего к улице Горького, города Пыталово».

Размер финансовой поддержки каждого проекта составит 68,8-76,6 миллионов рублей. Реализация указанных проектов будет осуществляться в период с 2026 года по 2027 год.

«Сегодняшний день был насыщен встречами, лекциями с интересными людьми, знакомством с практиками различных муниципалитетов», - отметила Вера Кондратьева.





💐 Поздравляю победителей от Псковской области и команду Пыталовского муниципального округа с победой!