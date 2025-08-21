Общество

День флага России в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

День государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа. В честь этого в Пскове, как и в других муниципалитетах региона, состоялся ряд патриотических акций и праздничных мероприятий.

В Летнем саду сегодня раздавала ленты с триколором и памятные открытки, делали аквагрим в цветах российского флага. Напротив памятника Пушкину и его няне развернули большой флаг России, а в амфитеатре на набережной реки Великой провели праздничную программу для всей семьи в рамках акции «Мы вместе — под флагом России» с песнями и танцами.

Подробнее о Дне флага России в областном центре — в фоторепортаже Константина Красильникова.