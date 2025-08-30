Общество

Северная война между Россией и Швецией началась 325 лет назад в этот день

(19) 30 августа 1700 года началась война между Россией и Швецией, известная как Северная война, которая длилась до 1721 года. Целью её был выход России к Балтийскому морю.

Картина Александра Коцебу «Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года», 1846 год / Fine Art Images/ Heritage Images/ Getty Images

В ноябре 1700 года армия молодого русского царя Петра I была разбита под Нарвой шведским королем Карлом ХII. После поражения Петр в 1700-1702 годах провел ряд серьезных военных реформ, в результате которых были фактически заново созданы армия и Балтийский флот.

Весной 1703 года в устье Невы царь основал город и крепость Санкт-Петербург, а позже – морскую цитадель Кронштадт.

Летом 1704 года русские захватили Дерпт (Тарту) и Нарву, укрепились на побережье Финского залива. В то время Петр был готов заключить мирный договор со Швецией. Однако Карл решил вести войну до полного конца, дабы полностью отрезать Россию от морских торговых путей, пишет calend.ru.

В 1709 году произошла грандиозная Полтавская битва, закончившаяся победой русской армии и определившая исход Северной войны. Армия шведского короля была разбита, сам он ранен и с небольшим отрядом бежал в Турцию.

В 1721 году Северная война закончилась полной победой Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря.