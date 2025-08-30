Общество

Псковский лицеист стал победителем всероссийского конкурса «Первые в городе»

Многократный призер различных олимпиад Тимофей Ковалев, ученик 10 класса Псковского технического лицея, стал победителем всероссийского конкурса «Первые в городе», который проводит «Движение первых» совместно с госкорпорацией «Росатом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представители призера.

Школьник из Пскова участвовал в номинации «След в истории». Для номинации юноша снял видеоролик о Почетном гражданине Пскова - физике-ядерщике Олеге Лаврентьеве. В ролике рассказывается о его жизни и научных достижениях.

Конкурс проектов организован с целью популяризации атомной промышленности в России. Сообщалось, что победители смогут посетить атомный ледокол или АЭС.