Школьники в РФ с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект»

Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования.
Ранее Минпросвещения России включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников, пишет РИА Новости.