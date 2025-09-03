Общество

В России растет спрос на алкогольные настойки

Розничные продажи сладких настоек в январе-июле выросли на 15,5%, а горьких — почти на 6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные участников алкогольного рынка.

Спрос на настойки средней крепости — от 21% до 30% — вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как продажи настоек в целом увеличились на 8,5%, рассказала вице-президент аналитического агентства D.I.S.T. Spirits Марина Щербакова.

Как отметил президент группы Ladoga Вениамин Грабар, рост продаж настоек зафиксирован в основном за счет брендов «Царская» в категории горьких настоек (+82,7% год к году) и «Ладога» в категории сладких настоек. Здесь продажи выросли в 3,5 раза.

По его словам, рост спроса на настойки в первую очередь связан с повышением минимальной розничной цены на водку, которая с начала этого года выросла на 16,7%.

До этого сообщалось, что в России за период с января по апрель 2025 года на 22% уменьшился выпуск коньяка. По мнению экспертов, у этого есть несколько причин. Одна из них — рост минимальной розничной цены до 651 рубля за пол-литра. Среди других факторов отмечают смещение спроса у населения на виски, ром и слабоалкогольные напитки.