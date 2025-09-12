Общество

В летних лагерях в Псковской области отдохнули почти 13 тысяч детей

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области подвели итоги летней оздоровительной кампании 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Летом в Псковской области работали 134 оздоровительных учреждения: 13 загородных стационарных, 112 с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием на базах школ, четыре палаточных. В них отдохнули 12 889 детей.

Проведена оценка эффективности оздоровления ребят:

выраженный оздоровительный эффект - 93,8%;

слабый оздоровительный эффект – 4,4%;

отсутствие оздоровительного эффекта - 1,8%.

На протяжении всего сезона на особом контроле управления находились: организация питания, соблюдение санитарного режима на пищеблоке, организация водоснабжения и питьевого режима, условия размещения и правила приема в лагерь, а также гигиеническое обучение персонала. Специалисты проводили лабораторные исследования пищевых продуктов и готовых блюд, воды в разводящей сети, открытых водоемах, используемых для купания детей.

В управлении отметили, что эти мероприятия обеспечили соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в период проведения летней оздоровительной кампании в регионе. Жалоб на организацию отдыха и оздоровления детей не поступало. Групповых инфекционных заболеваний не зарегистрировано.