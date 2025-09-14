Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области

Барсик является настоящим символом Избирательной комиссии Псковской области, заявил в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель облизбиркома Игорь Сопов.
«Роль Барсика исполнял наш член молодежной избирательной комиссии. Возраст совпал, и так получилось, что он впервые пришел на избирательный участок, поэтому здесь всё одно к одному. Барсик — это настоящий символ избирательной комиссии, он радует многих, кто приходит на избирательные участки», - сказал Игорь Сопов.
Напомним, впервые голосующий Барсик посетил избирательный участок №148 в деревне Ершово Псковского района 12 сентября.