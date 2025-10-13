Политика

Игорь Сопов призвал политические партии активнее работать с избирателями

На совещании с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования 2025 года председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поделился результатами информационной кампании и призвал партии активнее взаимодействовать с избирателями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас было 717 публикаций, посвященных подготовке и проведению выборной кампании. Количество просмотров этих публикаций составило почти 707 тысяч», — отметил Игорь Сопов. Он подчеркнул, что это свидетельствует о высокой заинтересованности граждан: «Иногда избиратели более осведомлены о выборах, чем члены партий. Например, когда нам звонят люди и спрашивают, где они должны проголосовать и говорят: "Мы прочитали информацию, но не понимаем, почему у нас выборы не проходят"».

Игорь Сопов призвал политические партии активнее работать с избирателями: «Вы тоже должны больше работать с избирателями, чтобы они знали, за каких кандидатов голосовать, когда и куда приходить. Это важно для повышения явки и информированности граждан о выборах».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области отметил, что успех выборной кампании зависит не только от организации выборов, но и от взаимодействия кандидатов с населением: «Наша задача — сделать так, чтобы каждый гражданин знал о своих правах и обязанностях в процессе голосования, куда и когда приходить».