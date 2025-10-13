Политика

Стала известна самая дорогая избирательная кампания-2025 в Псковской области

Самая дорогая избирательная кампания была проведена в Островском муниципальном округе. Об этом на совещании с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования 2025 года сообщила начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями Избирательной комиссии Псковской области Светлана Баринова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Стоимость избирательной кампании в Островском муниципальном округе составила 3 775 900 рублей.

На втором месте расположился Великолукский район с общей суммой в 1 786 705 рублей.

Третье место занял Пустошкинский муниципальный округ - 1 459 236 рублей.

«Всего, по предварительным данным, на избирательную кампанию в Псковской области было потрачено более 17 миллионов», - уточнила Светлана Баринова.