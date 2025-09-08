Политика

Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе

Впервые голосующий Барсик посетил избирательный участок №148 в деревне Ершово Псковского района 12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Молодой человек в костюме Барсика голосовал впервые, поэтому получил подарок, как и другие новоиспеченные избиратели. Напомним, всего в регионе в эти три дня впервые реализовать свое избирательное право голоса сможет 4 391 человек.

Голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области 12 сентября и продлится три дня, до воскресенья. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.

Помимо этого, голосование проходит онлайн. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона.