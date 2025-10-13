Общество

Диспансеризация вблизи избирательных участков особенно актуальна в удаленных районах — Игорь Сопов

В специально отведенных автобусах во время Единого дня голосования в Псковской области было сделано 952 прививки от гриппа. На совещании с региональными отделениями политических партий по итогам ЕДГ председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что особенно актуальна такая услуга для жителей удаленных районов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В каждом районе работали медицинские пункты, и благодаря этому мы смогли провести 224 профилактических осмотра. В результате на участках было сделано 952 вакцинации против гриппа», — отметил Игорь Сопов.

Он подчеркнул важность таких инициатив для жителей удаленных районов: «Людям нравится, когда к ним приезжают медицинские автобусы. Они всегда говорят большое спасибо, потому что там можно пройти медосмотр, проверить давление и получить консультации специалистов».

Игорь Сопов добавил, что подобные мероприятия будут продолжены: «Мы планируем и в будущем проводить такие акции, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг для всех граждан».