Эксперты рассказали, как сэкономить сотни тысяч рублей на внедрении ИИ-агента в бизнес

По разным оценкам, до 60% представителей среднего и крупного бизнеса в России в той или иной степени прибегают к технологиям искусственного интеллекта в рабочих процессах. Как отмечается в свежем исследовании НИУ ВШЭ, наиболее востребован ИИ в вопросах обработки визуальных данных и помощи в принятия управленческих решений. Более половины компаний, прибегающих к такой ИИ-поддержке бизнес-процессов, работают в сфере маркетинга, продаж, оказания услуг и управления персоналом.

В МТС отмечают, что на сегодняшний день польза ИИ-агента для бизнеса неоспорима. Помимо помощи в автоматизации процессов, до 40% представителей бизнеса отмечают рост доходов и увеличение числа клиентов. Это не единственные преимущества внедрения цифрового «ассистента»: ИИ-агент помогает собирать отчеты и находить в них инсайты для будущих улучшений, быстро адаптируется к изменениям, в отдельных случаях ему даже поручают безопасность компании и не только.

Однако многие компании не решаются внедрять помощника, в основном, из-за опасений по поводу цены такого агента: в условиях кризиса кадров на рынке опытный специалист будет стоить сотни тысяч рублей в месяц, а создание собственной ИИ-модели требует до нескольких десятков миллионов рублей сверх затрат на сотрудников. В MWS AI (дочерняя организация МТС) утверждают, что смогли сделать процесс создания ИИ-агента проще и дешевле, чем раньше: с помощью low-code редактора Langflow своего цифрового помощника может сделать любой желающий, даже без специальной подготовки в программировании. 23 сентября на онлайн-дискуссии эксперты MWS, директор по продукту MWS GPT Павел Бибин и менеджер продуктов MWS AI services Алсу Иовкова, обсудят, как создать агента без кода и с кодом, а также поделятся опытом коллег, решившихся на этот эксперимент. Вебинар пройдет на сайте MWS, предварительная регистрация обязательна.