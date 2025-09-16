Общество

Совмещенная с большой пресс-конференцией «прямая линия» Путина пройдет в декабре

«Прямая линия» президента в 2025 году вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией и пройдет в декабре, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дату мы вам сообщим попозже. Приступаем к подготовке», - отметил он.

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании с членами правительства поручил своей администрации и правительству подготовить проведение очередной «прямой линии», пишет «Интерфакс».

Последняя «прямая линия» с президентом прошла 19 декабря 2024 года, она была совмещена с большой пресс-конференцией.

Дата оглашения послания Федеральному собранию в 2025 году еще не определена, сказал также Песков.

В 2024 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, в 2023 году - 21 февраля. В 2022 году такого мероприятия не проводилось.