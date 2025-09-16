Общество

Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН

Салон представил пикап Sollers ST6, а также удобные и вместительные минивэны «Соболь» NN на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Всегда приятно участвовать в таких масштабах мероприятий, когда собираются все дилерские центры и, в том числе, и про нас не забывают. Мы, как представители коммерческой техники, хотим быть на равных с легковыми. Позиционировать себя так, чтобы нас узнавали, чтобы знали, где мы находимся, потому что мы находимся в удаленной черте города, поэтому очень сложно принимать вот участие во всех мероприятиях, но тем не менее мы стараемся», - отметил представитель салона Михаил Васильев.

Сегодня салон разыграл сумку от Sollers и сертификаты на обслуживание.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.

