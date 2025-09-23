Псковcкая обл.
«Дневной дозор»: Почему падает качество воды в водоемах Псковской области?

24.09.2025 15:47|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему качество воды в водоемах Псковской области падает?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM). 

 

Псковская область богата водными объектами. На её территории расположено свыше 3700 озёр. Самое крупное из них – Псковско-Чудское озеро, которое находится на четвертом месте по величине в Европе. 15 000 рек протекают в нашем регионе - центральная водная артерия Псковщины - река Великая, воды которой принадлежат к бассейну Балтийского моря.

В летний период отдыхающих на пляжах псковских водоемов было в избытке, будь то лесное озеро или же городской пляж, но летний сезон подошел к концу, пляжи опустели, желающих купаться на берегу рек и озер практически не видно. Этим летом, как показывали регулярные исследования, качество воды на большинстве городских пляжей как в Пскове, так и в Великих Луках не соответствовало требованиям, что, впрочем, не всегда останавливало любителей купания.

В чем же причина снижения качества воды во многих водоемах региона? Возможно, ответ - дождливое лето 2025-го? Из-за обильных осадков некоторые улицы Пскова в летние месяцы превращались в реки, размывало газоны, ливневая канализация не всегда справлялась с объемом воды. В этом ли причина плохих показателей качества воды в псковских водоемах? Действительно ли качество воды в водоемах Псковской области падает? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор». 

Заместитель начальника отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Черкасская рассказала о том, с какой периодичностью берут образцы воды на проверку, чтобы определить ее пригодность для купания, а также о том, какие явления могут негативно сказываться на качестве воды в водоемах.

«Управление Роспотребнадзора контролирует качество воды. Но надо понимать, есть вода питьевая, которую мы пьем, а есть вода водоемов, которая используется для купания. И эта вода контролируется в летний период, в сезон. Сотрудниками управления раз в две недели проводится оценка качества воды по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Очень важна для нас динамика показателей в течение сезона. Обычно ухудшение качества воды в водоемах связано с погодными условиями. Прошел дождь, качество воды ухудшается. И для нас очень важно, что, если результаты соответствуют санитарным требованиям, значит вода пригодна для купания. Эту информацию мы публикуем на нашем сайте, и каждый житель Псковской области может посмотреть качество воды в водоеме, в котором он купается, на санкционированных пляжах».

Начальник отдела водопользования министерства природных ресурсов и экологии Псковской области Людмила Ахмедова сообщила, что поверхностные воды реки Великой и реки Ловать тестируются ежемесячно, остальные же водные объекты проверяются на качество воды ежеквартально. Также Людмила Ахмедова рассказала том, что существует 5 классов загрязненности воды. В Псковской области, по ее словам, состояние рек и озер соответствует 2 и 3 классу.

«Ежегодно на основе проведения этих анализов производится классификация степени загрязненности воды, то есть условное разделение всего диапазона состава и свойств поверхностных вод в условиях антропогенного воздействия. К каждому определяется индекс загрязненности. Индекс загрязненности — это отдельный комбинированный индекс загрязненности воды. Он подразделяется на пять классов, в зависимости от степени загрязненности. Первый класс, условно, чистая, второй класс слабо загрязнённая, третий класс загрязнённая, четвёртый класс грязная, пятый класс экстремально грязная. На территории Псковской области загрязнение воды и поверхностных водных объектов в основном второго класса, слабо загрязнённые, или третий класс. Третий класс ещё подразделяется на третий класс А, это загрязнённые, третий класс Б, это очень загрязнённые. За последние пять лет у нас наблюдается стабильное качество поверхностных водных объектов. В основном это 3А и 3Б. Загрязнение поверхностных вод происходит под влиянием как естественных условий, так и антропогенных процессов. В этом году у нас было очень большое переувлажнение почвы. На всех водных объектах у нас повысилась цветность, уменьшилась прозрачность, возросло количество азотсодержащих веществ, хлоридов, понизилось количество растворенного кислорода. Надеемся, что это не повлияет на загрязнение, качество воды поверхностных вод. А антропогенные процессы — это сбросы неочищенных и сточных вод с промышленных коммунальных предприятий, сельскохозяйственных территорий. Чрезвычайных ситуаций в 2025 и в 2024 году не наблюдалось».

Президент Псковской экологической организации «Зеленый крест» Василий Иванов сообщил, что, по его данным, за последние годы качество воды в реке Великой не ухудшается и не улучшается, в отличие от реки Ловать. По словам эколога, из-за процесса заболачивания состояние водных ресурсов в ней становится хуже. Василий Иванов назвал еще одну причину, по которой качество воды в реках и озерах может ухудшаться. Попадание органических удобрений с местных животноводческих предприятий тоже наносит ущерб водоемам.

«Если брать реку Великую, то вода в ней находится на одном уровне, то есть она не становится лучше, не становится хуже. Что касается реки Ловать, то в ней есть место заболачивания, и она каждый день и каждый год становится хуже. В Пскове рядом находятся технологические комплексы, что тоже приносит водоёмам ущерб».

Псковский эколог Сергей Елизаров рассказал о причинах загрязнения водоемов Псковской области, о пригодности родниковой воды для питья и о том, какие меры безопасности нужно предпринимать для ее безопасного употребления. 

«Качество воды в водоёмах Псковской области может снижаться по совершенно разным причинам, в числе которых антропогенные факторы, такие как, например, промышленные, бытовые и сточные воды. Это могут быть вылитые нефтепродукты или какие-то утечки, это может быть даже вырубка лесов. Кроме того, что есть антропогенные факторы, есть ещё и природные причины, по которым тоже вода от сезона к сезону может ухудшаться. Это половодье и цветение воды, которое вызывается размножением микроорганизмов, или эрозия почв. Кроме того, хочу отдельно затронуть тему родников, потому что очень много людей, особенно псковичей, используют родниковую воду в качестве основного источника питья. По статистике, если взять любых 10 родников Псковской области, то как минимум вода в половине родников вообще не пригодна для питья. В первую очередь, нужно проверить эту воду на качество. И если качество воды будет устраивать по определенным нормам и показателям, тогда эту воду можно применять для употребления. И, разумеется, никто не отменял кипячение воды и фильтрацию. Такие рекомендации можно было бы посоветовать для того, чтобы себя обезопасить от заболевания или каких-либо инфекций».

Руководитель природоохранной организации «Чудской проект» Ольга Василенко, как и наши предыдущие собеседники, отмечает негативное влияние чрезмерных летних осадков на качество воды в реках и озерах. Еще одной причиной возможного ухудшения качества водоемов Ольга Василенко считает несанкционированные свалки.

«Безусловно, есть факторы, которые могут способствовать тому, чтобы качество воды было несколько хуже, чем было ранее. Одна из причин, в том числе, это несанкционированные свалки мусора и паводковые явления. В этом году выпало большое количество осадков. У нас были дожди. И если даже посмотреть невооруженным взглядом, видно, что есть подтопления. Всё это смывается, попадает потом в поверхностные воды. Соответственно, ничего хорошего, наверное, это не несёт. Это даёт большую нагрузку на работу наших очистных сооружений, Горводоканала и других учреждений».

В сегодняшней программе многие наши собеседники называли причины, по которым качество воды в водоемах может снижаться. Например, это загрязнение сточными водами после осадков, попадание органики животного происхождения с ферм, заболачивание и мусор в водоемах. Прозвучало сегодня и экспертное мнение о том, что по пятибалльной шкале загрязненности водоемов река Великая и река Ловать стабильно держатся на двойке и тройке. Такой уровень загрязненности, конечно, не считается критичным, но задуматься о том, купаться в такой воде или нет, повод есть.

Александра Братчикова 

Источник: Псковская Лента Новостей
