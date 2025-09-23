Общество

День учителя по-псковски: ресторан «Гельдт» и мастерская цветов «СделалаСаша» запускают праздничный конкурс

Конкурс «Спасибо любимому учителю» проводят псковский ресторан «Гельдт» и мастерская цветов и подарков «СделалаСаша» в преддверии Дня учителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане, работы на конкурс принимаются с 24 сентября по 3 октября (включительно).

Жюри из команды ресторана «Гельдт» и мастерской «СделалаСаша» выберет самую искреннюю и трогательную историю. Итоги будут подведены 4 октября, накануне Дня учителя.

Для участия необходимо написать в комментариях к публикации историю о своем любимом учителе или преподавателе из школы, колледжа или вуза. История может быть в текстовом формате или в виде видеообращения (видео также прикрепляется в комментариях). По желанию можно отметить аккаунт педагога, чтобы он увидел теплые слова о себе.

Главный приз достанется и победителю, и его учителю: это сертификаты на 2000 ₽ на посещение ресторана «Гельдт» для каждого (участника и его учителя, о котором написана история). Дополнительно учителю подарят букет от мастерской «СделалаСаша». Если учитель живет не в Пскове, организаторы найдут особый способ вручить ему подарок.