Общество

Зарплаты в медицине в России выросли на 15% за год

Медианные зарплатные предложения в сфере медицины в России в августе этого года оказались выше на 15%, чем год назад, при этом наблюдается повышенный спрос на клинических психологов и врачей, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и персонала Зарплата.ру.

«Медианные зарплатные предложения в сфере медицины за год увеличились на 15%. Наибольший рост отмечается у массажистов — рост на 25%, до 81,25 тысячи рублей, у ассистентов врача — на 22%, до 55 тысяч рублей. У врачей зарплатные предложения увеличились на 12%, до 80 тысяч, у медицинских сестер (братьев) на 11%, до 48,5 тысячи рублей», — говорится в отчете.

В сервисе добавили, что устойчивый спрос на медработников наблюдается год к году.

«Врач — на данный момент одна из немногих профессий на рынке труда, которая стабильно востребована, количество вакансий в сравнении с минувшим годом увеличилось на 7%. Кроме того, по данным базы вакансий, в два раза увеличилось количество предложений работы для клинических психологов. Рост спроса на психологические услуги указывает на растущее признание важности ментального здоровья и необходимости психологической помощи в обществе», — добавляют аналитики.

Они отмечают также и повышение активности самих соискателей: количество откликов на вакансии в медицине увеличилось за год на 16%. Наиболее часто стали откликаться на предложения работы ассистенты врача с ростом на 30% и медицинские сестры (братья) с ростом на 18%, пишет РИА Новости.

«Общая динамика на рынке медицинских кадров положительная: увеличение количества вакансий, рост зарплатных предложений и откликов свидетельствует о том, что сфера медицины остается привлекательной для специалистов и имеет потенциал для дальнейшего развития. Несмотря на общие колебания на рынке труда относительно других специальностей, медицинские профессии остаются востребованными не первый год», — заключили в сервисе.