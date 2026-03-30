Ученица школы №2 в Пскове Доминика Васильева стала призером Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее»

Ученица школы №2 города Пскова Доминика Васильева стала призером 3 степени Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», сообщили в школе.

Фото здесь и далее: школа №2 / Мах

Форум проходил с 23 по 27 марта в Москве и объединил около 1000 участников со всей страны. Конкурсанты смогли представить свои разработки экспертам и поучаствовать в деловой программе. 

Доминика Васильева стала призером 3 степени, получила диплом «Член-корреспондент Российского Молодёжного Политехнического Общества», а также специальный диплом РТУ МИРЭА в секции «Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника» с проектом «Внедрение платформы гью-стюрта в качестве управляющего звена биоинспирированной системы «CHUITS»».

Реклама на ПЛН

