Общество

Куда обратиться подростку для трудоустройства, рассказала Алена Трунова

Подросток, желающий найти работу на внеучебное время, может подать заявку лично или дистанционно. Об этом сообщила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Первейший пункт — это наш кадровый центр "Работа России", — отметила Алена Трунова. — Можно прийти физически в офис, а можно подать заявку через портал трудвсем.ру. Там нужно пройти верификацию через "Госуслуги" и уже в дальнейшем подавать заявку, подкреплять документы».

Министр также подчеркнула важность медицинской справки для трудоустройства: «Нужна будет медицинская справка, нужно сходить и получить ее. По медсправке всегда по-разному. Где-то работодатели сами оплачивают медосвидетельствование, где-то ребята от школы проходят диспансеризацию, и итоги диспансеризации идут в зачет».