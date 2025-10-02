Общество

ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников

Банк России перечислил топ-10 распространенных фраз мошенников, по которым можно быстро распознать обман.

«Действительно, мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман», - говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Распространенные фразы, когда мошенники звонят по телефону: «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»; «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»; «Звоню по поводу удаленной работы».

Также это фразы: «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»; «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»; «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»; «Ваш аккаунт на портале «Госуслуг» взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

Когда мошенники пишут в мессенджерах, то среди популярных фраз, согласно информации ЦБ, следующие: «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»; «Это ты на фото?»; «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф», пишет РИА Новости.

«Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону - просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами - не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения», - советует Банк России.

Для дополнительной защиты предложите своим родителям подключить сервис второй руки - так вы сможете даже дистанционно вовремя остановить перевод денег мошенникам, также советует ЦБ.