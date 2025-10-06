Школьники Псковского района были отмечены дипломами стипендиатов. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в своём Telegram-канале.
Фото: администрация Псковского района
«Главное богатство нашего Псковского района – это его жители: талантливые, трудолюбивые, самобытные. Вдвойне радостно, если незаурядные способности, таланты, старательность и упорство в добрых начинаниях проявляют наши дети. Ежегодно от имени муниципальных властей мы чествуем наших звездочек. Сегодня это приятное событие мы провели в рамках сессии Собрания. Достижениям наших ребят аплодировали все присутствующие в большом зале районной администрации», - пишет Наталья Федорова.
Дипломами стипендиатов Главы Псковского района награждены ученики:
Писковской школы:
- Евгений Коптенков (9 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности;
- Лия Сыропятова (9 класс) - за особые успехи в учебно-исследовательской, интеллектуальной деятельности;
- Александр Лужков (9 класс) - за активную жизненную позицию;
Москвинской школы:
- Карен Агаджанян (11 класс) - за особые успехи в учебно-исследовательской, интеллектуальной деятельности;
- Артем Белецкий (11 класс) - за активную жизненную позицию;
Середкинской школы:
- Иван Сергеев (11 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности;
- Анастасия Дмитриева (9 класс) - за особые успехи в учебно-исследовательской, интеллектуальной деятельности;
Стремуткинской школы:
- Евгений Саркисян (10 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности;
- Вадим Иванов (9 класс) - за особые успехи в учебно-исследовательской, интеллектуальной деятельности;
Тямшанской гимназии:
- Анастасия Шишаева (11 класс) - за активную жизненную позицию;
- Милана Стеценко (11 класс) - за активную жизненную позицию;
- Павел Балабинский (10 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности;
Моглинской школы:
- Георгий Орлов (10 класс) - за активную жизненную позицию;
- Светлана Федотовская (11 класс) - за активную жизненную позицию;
- Остенской школы:
- Анастасия Горячева (11 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности.
«За спиной у каждого из ребят, несмотря на юный возраст, большой список побед на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и неравнодушное отношение к значимым общественным событиям. Мы с удовольствием поощряем наши таланты, поскольку ими гордятся родители, наставники, однокашники, учебные учреждения и весь район – так держать, ребята!» - отмечает глава Псковского района.