Общество

Школьники Псковского района были отмечены дипломами стипендиатов. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в своём Telegram-канале.

Фото: администрация Псковского района

«Главное богатство нашего Псковского района – это его жители: талантливые, трудолюбивые, самобытные. Вдвойне радостно, если незаурядные способности, таланты, старательность и упорство в добрых начинаниях проявляют наши дети. Ежегодно от имени муниципальных властей мы чествуем наших звездочек. Сегодня это приятное событие мы провели в рамках сессии Собрания. Достижениям наших ребят аплодировали все присутствующие в большом зале районной администрации», - пишет Наталья Федорова.

Дипломами стипендиатов Главы Псковского района награждены ученики:

Писковской школы:

Евгений Коптенков (9 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности;

Лия Сыропятова (9 класс) - за особые успехи в учебно-исследовательской, интеллектуальной деятельности;

Александр Лужков (9 класс) - за активную жизненную позицию;

Москвинской школы:

Карен Агаджанян (11 класс) - за особые успехи в учебно-исследовательской, интеллектуальной деятельности;

Артем Белецкий (11 класс) - за активную жизненную позицию;

Середкинской школы:

Иван Сергеев (11 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности;

Анастасия Дмитриева (9 класс) - за особые успехи в учебно-исследовательской, интеллектуальной деятельности;

Стремуткинской школы:

Евгений Саркисян (10 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности;

Вадим Иванов (9 класс) - за особые успехи в учебно-исследовательской, интеллектуальной деятельности;

Тямшанской гимназии:

Анастасия Шишаева (11 класс) - за активную жизненную позицию;

Милана Стеценко (11 класс) - за активную жизненную позицию;

Павел Балабинский (10 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности;

Моглинской школы:

Георгий Орлов (10 класс) - за активную жизненную позицию;

Светлана Федотовская (11 класс) - за активную жизненную позицию;

Остенской школы (тэгнуть):

Анастасия Горячева (11 класс) - за особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности.

«За спиной у каждого из ребят, несмотря на юный возраст, большой список побед на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и неравнодушное отношение к значимым общественным событиям. Мы с удовольствием поощряем наши таланты, поскольку ими гордятся родители, наставники, однокашники, учебные учреждения и весь район – так держать, ребята!» - отмечает глава Псковского района.