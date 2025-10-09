Общество

«Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 октября.

На днях в Москве прошел большой финал ежегодного конкурса «Мисс Россия-2025». Псковский регион на 99-м конкурсе красоты представила Валерия Зайцева. В студии «ПЛН FM» она рассказала, как попасть в топ-20 «Мисс Россия», и поделилась впечатлениями от участия в конкурсе.

Также в программе принял участие директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2025» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» Николай Королев. Ведущий — Артем Татаренко.