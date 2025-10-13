Псковcкая обл.
ещё Общество 13.10.2025 15:120 В чем польза, брат? 16.10.2025 08:000 В Псковской области пресекли попытку ввоза более 20 тонн зараженной сливы 16.10.2025 07:300 Великолукский завод «Электроприбор» празднует 66-летие 16.10.2025 07:000 Всемирный день анестезиолога празднуют 16 октября 15.10.2025 22:420 Вице-губернатора Псковской области Татьяну Баринову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 15.10.2025 22:000 Эксперт раскрыла подробности нового подхода к образованию детей с ОВЗ
 
 
 
Самое популярное 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Общество

Всемирный день анестезиолога празднуют 16 октября

16.10.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

День анестезиолога в России празднуют ежегодно 16 октября. Праздник официально не учредили, но его отмечают в профессиональной среде: в больницах, клиниках, научных институтах, медицинских центрах.

История этой области медицины началась в середине 19 века — 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира. Поэтому 16 октября и принято считать Всемирным днем анестезии, пишет calend.ru.

На международном уровне праздник курирует Всемирная федерация обществ анестезиологов (WFSA). Эта организация объединяет 142 ассоциации из 151 страны. По случаю знаменательной даты WFSA организует различные онлайн- и офлайн-мероприятия. К примеру, в 2024 году во многих странах были установлены тематические фотобудки, где тысячи людей делились фотографиями с хэштегом #WAD24 в социальных сетях.

В России мероприятия по случаю праздника проводит Федерация анестезиологов и реаниматологов (ФАР). В 2025 году организация запланировала проведение форума, на котором ведущие российские и зарубежные специалисты проведут семинары и мастер-классы. Ежегодно в рамках форума также проходит выставка компаний медицинского и фармацевтического рынка.

В этот день руководители медицинских учреждений поздравляют своих сотрудников, вручая им грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды. В некоторых регионах организуются конференции, круглые столы и вебинары, на которых обсуждаются современные методы обезболивания.

Источник: Псковская Лента Новостей
16.10.2025, 08:200 ОСАГО в ряде регионов подорожает вдвое в ближайшие месяцы 16.10.2025, 08:000 В Псковской области пресекли попытку ввоза более 20 тонн зараженной сливы 16.10.2025, 07:450 Оплатить имущественные налоги псковичи должны не позднее 1 декабря 16.10.2025, 07:300 Великолукский завод «Электроприбор» празднует 66-летие
16.10.2025, 07:000 Всемирный день анестезиолога празднуют 16 октября 15.10.2025, 22:420 Вице-губернатора Псковской области Татьяну Баринову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 15.10.2025, 22:000 Эксперт раскрыла подробности нового подхода к образованию детей с ОВЗ 15.10.2025, 22:000 В Псковской области услуги по родовым сертификатам оплатили более чем 2,5 тысячи женщин
15.10.2025, 21:570 Путин наградил Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве» 15.10.2025, 21:401 Певица Валерия прошла отборочный этап американской премии Grammy 15.10.2025, 21:350 Совершенствование образовательной деятельности обсудили в Псковском филиале университета ФСИН 15.10.2025, 21:200 В Невельском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме
15.10.2025, 21:000 Сети прокладывают к котельной в псковской деревне Хотицы 15.10.2025, 20:400 Изменения в маршрутах автобусов вводятся на 17 октября в Пскове 15.10.2025, 20:400 В Пскове выявили 19 самовольно размещенных информационных конструкций 15.10.2025, 20:291 Вечерний авиарейс Москва - Псков вылетел из аэропорта «Внуково»
15.10.2025, 20:200 Семьи Псковской области могут претендовать на получение дополнительных мер социальной поддержки 15.10.2025, 20:000 Фотофакт: На перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной в Пскове разобрали киоск 15.10.2025, 19:431 Псковский самолёт вышел из строя в аэропорту Москвы 15.10.2025, 19:400 В список террористов Росфинмониторинга внесли 27-летнего жителя Пскова
15.10.2025, 19:380 Архитектура нового мира: происходящее на постсоветском пространстве обсуждают ученые в Пскове 15.10.2025, 19:200 Псковский театр драмы опубликовал афиши декабря и новогодних праздников 15.10.2025, 19:000 Псковский музей представит в Кириллове выставку трех художников к их 100-летию 15.10.2025, 18:450 «Единая Россия» приостановила членство заслуженного работника СМИ Псковской области
15.10.2025, 18:400 Актуальные проблемы противодействия коррупции обсудили в Псковском филиале университета ФСИН 15.10.2025, 18:340 В квартире дома на улице Шестака в Пскове третью неделю нет отопления 15.10.2025, 18:250 День в истории ПЛН. 15 октября 15.10.2025, 18:200 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Что изобразить на «пятихатке»?
15.10.2025, 18:110 Стартовал прием заявок на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 15.10.2025, 18:080 Мужчины оказались более решительны в вопросе смены оператора — аналитика «МегаФона» 15.10.2025, 18:040 ФСБ накрыло подпольную майнинговую ферму на российском предприятии 15.10.2025, 18:000 Запрет использования электросамокатов обсудили депутаты, молодёжь и эксперты на площадке Собрания
15.10.2025, 17:570 «Дозор М3» зафиксировал автомобили на детских площадках и газонах в Пскове 15.10.2025, 17:430 ПсковГУ и «Титан-Полимер» договорились о подготовке кадров для новой промышленности 15.10.2025, 17:410 Стала известна самая дорогая избирательная кампания-2025 в Псковской области 15.10.2025, 17:370 Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты
15.10.2025, 17:364 Суд отказал в изъятии арендованного земельного участка у псковича 15.10.2025, 17:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 октября 15.10.2025, 17:300 Свыше 117 тысяч обращений о газе обработали в Псковской области за девять месяцев 15.10.2025, 17:260 «Армрестлинг»: «Новые люди» Vs «Яблоко». Какая партия нужна в российском парламенте? ВИДЕО
15.10.2025, 17:240 Знаменитый боксер Денис Лебедев станет гостем турнира по боксу в Великих Луках 15.10.2025, 17:210 Андрей Михайлов поддержал жителей Острова в борьбе со стаями собак 15.10.2025, 17:110 «Беседка»: Врио начальника ГИБДД Псковской области Андрей Калинин о безопасности детей на дорогах. ВИДЕО 15.10.2025, 17:060 В псковской деревне Заборовка введен в эксплуатацию газопровод
15.10.2025, 17:050 Найденный в Пскове водяной пастушок вернется в естественную среду обитания 15.10.2025, 16:580 Участники программы «СВОй бизнес» посетили малые предприятия Пскова 15.10.2025, 16:530 Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией 15.10.2025, 16:500 Елена Даньшова: В массмедиа важно создать положительный образ педагога
15.10.2025, 16:450 Диспансеризация вблизи избирательных участков особенно актуальна в удаленных районах — Игорь Сопов 15.10.2025, 16:410 Равнение на кокошник 15.10.2025, 16:380 Андрей Маковский: Образовательная повестка будет для меня на первом месте 15.10.2025, 16:350 Псковский суд назначил штраф Жилинскому* за неисполнение порядка деятельности иноагента
15.10.2025, 16:300 В Кунье состоится первенство Псковской области по полиатлону 15.10.2025, 16:240 Почти 1200 человек отдохнули в псковских санаториях по льготным путевкам за девять месяцев 15.10.2025, 16:140 ИТ-холдинг Т1: Мультиагентные системы — шаг к сильному искусственному интеллекту 15.10.2025, 16:080 Артур Гайдук: Через 5-10 лет отечественная медицина зайдет в тупик
15.10.2025, 16:030 Собак и кошек из Псковской области с начала года отправили в 23 страны мира 15.10.2025, 16:001 Игорь Сопов призвал политические партии активнее работать с избирателями 15.10.2025, 15:500 Островские депутаты и глава о старте работы окружного Собрания 15.10.2025, 15:381 Артур Гайдук допустил возвращение «Яблока» в Госдуму в 2026 году
15.10.2025, 15:360 Названо самое популярное произведение Лермонтова у псковичей всех возрастов 15.10.2025, 15:320 Капитальный ремонт сделают в псковском детскому саду №43 15.10.2025, 15:300 Игорь Сопов: Явка на выборы в Псковской области увеличилась на 4% 15.10.2025, 15:200 При покупке СИМ ребенку нужно ответить на три вопроса – главный псковский госавтоинспектор
15.10.2025, 15:160 Андрей Маковский обозначил особенности российского либерализма 15.10.2025, 15:110 До +12 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 16 октября 15.10.2025, 15:010 Наряд Росгвардии задержал 44-летнюю псковичку за кражу 15.10.2025, 14:510 Новый ГОСТ для автобусных остановок готовят в России
15.10.2025, 14:460 Жители Острова подали петицию об отлове бездомных собак 15.10.2025, 14:390 Средний чек на поездку в материковый Китай вырос на 25% 15.10.2025, 14:380 Михаил Ведерников призвал усилить работу с молодежью в муниципалитетах 15.10.2025, 14:320 Великолукский «Экспресс» победой завершил сезон в ЮФЛ Северо-Запад
15.10.2025, 14:110 Суд не стал выписывать из квартиры племянницу великолучанина и ее дочь 15.10.2025, 14:010 Книжные фонды «Михайловского» пополнились изданием об опочецком краеведе Белинском 15.10.2025, 13:560 47-й легкоатлетический пробег «Порхов – Красуха» пройдет 18 октября 15.10.2025, 13:500 В сентябре в Псковской области продолжена тенденция к снижению детской аварийности на дорогах
