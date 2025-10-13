Общество

Всемирный день анестезиолога празднуют 16 октября

День анестезиолога в России празднуют ежегодно 16 октября. Праздник официально не учредили, но его отмечают в профессиональной среде: в больницах, клиниках, научных институтах, медицинских центрах.

История этой области медицины началась в середине 19 века — 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира. Поэтому 16 октября и принято считать Всемирным днем анестезии, пишет calend.ru.

На международном уровне праздник курирует Всемирная федерация обществ анестезиологов (WFSA). Эта организация объединяет 142 ассоциации из 151 страны. По случаю знаменательной даты WFSA организует различные онлайн- и офлайн-мероприятия. К примеру, в 2024 году во многих странах были установлены тематические фотобудки, где тысячи людей делились фотографиями с хэштегом #WAD24 в социальных сетях.

В России мероприятия по случаю праздника проводит Федерация анестезиологов и реаниматологов (ФАР). В 2025 году организация запланировала проведение форума, на котором ведущие российские и зарубежные специалисты проведут семинары и мастер-классы. Ежегодно в рамках форума также проходит выставка компаний медицинского и фармацевтического рынка.

В этот день руководители медицинских учреждений поздравляют своих сотрудников, вручая им грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды. В некоторых регионах организуются конференции, круглые столы и вебинары, на которых обсуждаются современные методы обезболивания.