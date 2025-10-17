Общество

Михаил Ведерников: От качества дорог зависят безопасность людей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства Псковской области с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Дорожное хозяйство региона — неотъемлемая часть единой транспортной системы страны. От качества дорог зависят безопасность людей, эффективность логистики, развитие экономики, новые возможности для туристов и инвесторов. В Псковской области протяженность автомобильных дорог превышает 24 тысячи километров. За каждым километром стоит напряженная работа и мастерство целой команды специалистов, которая обеспечивает ремонт и содержание дорог и мостов», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что большое внимание уделяется модернизации дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Только в этом году благодаря нацпроекту в нормативное состояние будет приведено 83,9 километров дорог и 267,0 п.м. мостовых сооружений, что позволит сделать транспортную сеть области еще надежнее и безопаснее.

«Благодарю работников дорожного хозяйства региона за добросовестность, самоотдачу, профессионализм и верность профессии. Выражаю признательность ветеранам отрасли, чей опыт и преданность делу стали прочным фундаментом для новых поколений дорожников», - заключил Михаил Ведерников.

Желаю вам дальнейших успехов, и обязательно — здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.