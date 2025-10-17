Общество

Псковичка победила на всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»

Представительница Псковской области Вероника Павлова одержала победу в номинации «Начинающий наставник» всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться-2025!», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

Вероника участвовала в конкурсе в прошлом году и решила попробовать свои силы снова. Отметим, что девушка также вошла в топ-50 лучших стажеров программы «ГосСтарт. Стажировки». Сейчас она учится на третьем курсе ПсковГУ, но уже имеет опыт работы с детьми, в том числе была наставником в центре «Сириус».

В конкурсе принимали участие будущие педагоги, инструкторы, ученые и директора патриотических клубов. Победителей награждали советник руководителя Роспатриотцентра Росмолодёжи Алиас Авидзба и заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова.

«Стать победителем конкурса наставников — это счастье и гордость! Для меня эта победа подтверждает, что я двигаюсь в правильном направлении. Конкурсные испытания позволили мне показать свои силы, выявить зоны роста и услышать ценные советы экспертов. Огромная благодарность всем, кто поддерживал меня!» — поделилась Вероника.

Конкурс «Быть, а не казаться!» проводится по поручению президента России Владимира Путина.