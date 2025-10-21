Общество

Почти девять тысяч луковиц цветов уничтожат из-за вредителя в Псковской области

Почти девять тысяч луковиц цветов уничтожат из-за карантинного вредителя в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области инспекторы Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии луковиц тюльпанов в количестве 8960 штук, выращенных в Германии, выявили живое имаго насекомого по морфологическим признакам схожего с карантинным вредным организмом.

По результатам лабораторных исследований, в луковицах цветов было подтверждено наличие карантинного объекта – западного цветочного трипса (FrankliniellaoccidentalisPerg.).

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории РФ выпуск заражённых луковиц на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственника подкарантинная продукция будет уничтожена.

Западный цветочный трипс (FrankliniellaoccidentalisPerg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.