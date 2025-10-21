Общество

48-я сессия областного Собрания начнется с «парламентского часа» по молодёжной политике

Очередная 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 30 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Пленарное заседание начнётся в 11:00 в большом зале правительства региона с «парламентского часа» по молодёжной политике. Инициаторами обсуждения стали вице-спикер Виктор Остренко и руководитель фракции «Новые люди» Андрей Маковский. Тему предварительно обсудили и с Молодёжным парламентом при ПОСД. Ответы на волнующие молодёжь вопросы, а также информацию о ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети» депутаты услышат от профильного регионального министерства.

В целом повестка содержит 15 вопросов. Среди них проекты законов о внесении изменений в действующее законодательство о статусе главы муниципального образования, мировых судьях, бюджетном процессе, государственной охране объектов культурного наследия и другие. Депутатам также предстоит согласовать минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2026 год и установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области.