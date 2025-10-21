Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

Управление МВД России по Псковской области приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Преимущества службы в полиции:

Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей.

Выплата страховых сумм до 320 тысяч рублей в случае получения травмы при выполнении служебных обязанностей или в быту.

Компенсация за поднаем жилья.

Санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи.

Детям сотрудников ОВД – в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

Возможность получить бесплатное высшее образование.

Возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-ти летнего стажа службы.

Право на получение пенсии при выслуге 20 лет, либо достижении предельного возраста пребывания на службе 50 лет и выплату единовременного денежного пособия при увольнении.

Ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней без учета выходных и нерабочих праздничных дней, приходящихся на период отпуска.

Дополнительные отпуска за выслугу лет (при выслуге 10 лет - 5 дней, при выслуге 15 лет - 10 дней, при выслуге 20 лет - 15 дней).

Ежегодная материальная помощь при убытии в отпуск.

Достойная и стабильная зарплата (увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет, специального звания).

По всем вопросам трудоустройства обращаться необходимо по телефонам: 8 (8112) 59-24-12 и 8 (8112) 59-25-90 или в отдел кадров территориального органа внутренних дел Российской Федерации.