Псковичей приглашают на службу в полицию

Управление МВД России по Псковской области приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Преимущества службы в полиции:
- Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей.
- Выплата страховых сумм до 320 тысяч рублей в случае получения травмы при выполнении служебных обязанностей или в быту.
- Компенсация за поднаем жилья.
- Санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи.
- Детям сотрудников ОВД – в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.
- Возможность получить бесплатное высшее образование.
- Возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-ти летнего стажа службы.
- Право на получение пенсии при выслуге 20 лет, либо достижении предельного возраста пребывания на службе 50 лет и выплату единовременного денежного пособия при увольнении.
- Ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней без учета выходных и нерабочих праздничных дней, приходящихся на период отпуска.
- Дополнительные отпуска за выслугу лет (при выслуге 10 лет - 5 дней, при выслуге 15 лет - 10 дней, при выслуге 20 лет - 15 дней).
- Ежегодная материальная помощь при убытии в отпуск.
- Достойная и стабильная зарплата (увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет, специального звания).
По всем вопросам трудоустройства обращаться необходимо по телефонам: 8 (8112) 59-24-12 и 8 (8112) 59-25-90 или в отдел кадров территориального органа внутренних дел Российской Федерации.
