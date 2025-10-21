«Онлайн-брифинг»: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области. ВИДЕО

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков»

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в пресс-центре ПЛН сегодня, 22 октября. Ключевой темой разговора стало обучение в ведомственных образовательных учреждениях и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области. На широкий спектр вопросов, связанных с поступлением, обучением и трудоустройством в ведомства, ответили: Александр Збарашевский - начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области

Юлия Плечова, представитель УФСБ России по Псковской области.

Рахиба Сулейманова, старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью.

Надежда Алехина, старший помощник прокурора области по кадрам.

Наталья Алексеева, начальник отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров УФСИН России по Псковской области, подполковник внутренней службы.