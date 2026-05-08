Суд отказал во взыскании ущерба с бывшего сотрудника псковской полиции за переплаты

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу УМВД России по Псковской области на решение Псковского городского суда, которым отказано во взыскании материального ущерба с бывшего сотрудника органов внутренних дел. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, судебная коллегия оставила отказ в силе.

В обоснование иска указано, что ответчик, являясь ответственным за ведение табелей учета служебного времени, допустил нарушения, повлекшие переплату сотрудникам денежной компенсации за работу в ночное время и сверхурочную работу, а также излишнее предоставление дней отдыха.

УМВД России по Псковской области просило о взыскании с ответчика причиненного ущерба в пределах оклада его денежного содержания по специальному званию.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что фактически табели учета велись другими сотрудниками, а допущенное со стороны ответчика ненадлежащее исполнение обязанности по ведению табелей свидетельствует о наличии в его действиях дисциплинарного проступка, однако безусловным основанием для привлечения к материальной ответственности не является.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено судебной коллегией по гражданским делам Псковского областного суда без изменения, апелляционная жалоба УМВД России по Псковской области – без удовлетворения.