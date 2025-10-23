Общество

Тренды новых медиа и «грехи» соцсетей обсудили в псковском Доме молодежи

Секция «Тренды новых медиа» в рамках отрывшегося сегодня VI Псковского международного медиафорума состоялась в псковском Доме молодежи 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Слушателями данной секции стали представители СМИ, выпускники программ проекта «Мастерская новых медиа».

Руководитель отдела по работе с партнерами «Мастерская новых медиа» Евгений Клещ поднял важные темы, которые меняют СМИ, а также рассказал, что такое новые медиа и какие из них сейчас в России являются самыми популярными. Также обсуждались пути развития социальных сетей и самые страшные их «грехи».

Размер аудитории, с которой работают представители СМИ — 103 млн человек, уточнил Евгений Клещ, а среднестатистический россиянин, по его словам, проводит в среднем четыре с половиной часа в день в интернете.

Евгений Клещ привел аналитику, касающуюся медиапотребления: 19% пользователей в основном тратят время на видеоконтент, на соцсети — 21%, на мессенджеры — 18%, на игры — 8%.

Спикер отметил, что классический формат работы СМИ уходит, и нужно перестраиваться.

Перечисляя самые популярные платформы в России, Евгений Клещ назвал YouTube, Telegram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники».

Напомним, VI Псковский международный медиафорум «Информационные войны: факты против фейков» стартовал 23 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ России и зарубежья. Медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. За время существования форум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России.