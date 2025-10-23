Переехавшие в РФ иностранные журналисты поделились своими историями на Псковском медиафоруме

Секция «Почувствуй себя дома: почему жители Европы выбирают Россию» прошла в Пскове 23 октября в рамках VI Псковского международного медиафорума «Информационные войны: факты против фейков», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Модератором секции выступила президент «Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья», руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России» (Швейцария) Светлана Конев.
Первым в рамках секции выступил журналист, экс-депутат Европарламента от Латвийской Республики Андрей Мамыкин.
Далее выступила автор Telegram-канала «Канадские возвращенцы» Юлия Диментбарг.
«Я переселенка из Канады. Мы решили после начала специальной военной операции вернуться в Россию. После того, как я была на территории России, я создала канал. С этих пор началась работа с людьми, которые не хотят отказываться от моральных нравственных аспектов и не готовы идти на поводу того, что пропагандируют на Западе. В этом огромном объеме информации при переезде мы помогаем разобраться. Чтобы у нас и у наших детей было хорошее, светлое будущее, связанное с Россией. После Ставрополя мы переехали в село. Мы ломаем многие шаблоны, заражаем своим примером людей», - сказала Юлия Диментбарг.
Представитель Международного движения русофилов во Франции, сопредседатель молодежной комиссии КСОРС Франции Татьяна Бокова согласилась с той точкой зрения, что необходимо выработать единое информационное поле, которое бы помогало соотечественникам за границей.
«Я приехала из Франции. И я поделюсь видом с той стороны. Я занимаюсь работой с французской молодёжью. Какую бы повестку правильную здесь не вырабатывали, как это перенести туда, той молодежи? Это большая задача. Я вам завидую, что вы живете здесь. Во Франции 500 тысяч русскоязычных. У нас есть запрос выработать единую точку входа в информационное поле для того, чтобы противостоять той грязи, которая льется на нашу страну. Чтобы сюда ехали еще больше, нужна общая точка входа в тех странах. Как этих людей направить? Русские дома должны включиться в тему переселения, чтобы в едином информационном порыве отвечать на все вопросы», - сказала Татьяна Бокова.
Защищать правду до конца, как призывал чешский князь Ян Гус, предложил журналист и фотограф из Республики Чехия Роман Блашко.
«Я бы хотел поблагодарить организаторов за форум. Здесь мы обсуждаем самую суть. Это прекрасно. Я бы хотел сказать, что информационные технологии управляют обществом. Это инструмент. Это важно понимать, с этим работать. Я тоже уже не могу вернуться в Чешскую Республику. Я приехал на три дня, и у меня ничего с собой не было. Меня уволили с работы, был большой скандал. Я организовал международный сайт. Сейчас у нас уже большое портфолию. У нас 90% - это новости. Это информация, которую в Евросоюзе невозможно получить. Мы работаем над расширением инфополя в Евросоюз. Сейчас выходят материалы на восьми языках, в том числе на китайском. В будущем журналисты, которые будут строить свою работу, им будет сложно. Если они получат свою работу как миссию, им нужно будет знать историю, политику, экономику, культуру, это будет очень важная, серьёзная вещь. В XIV веке чешских князь Ян Гус сказал: "Защищай правду до конца". Правда - это единственная дорога в будущее», - прокомментировал Роман Блашко.
Собственный корреспондент издательского агентства «Спутник» в Латвийской Республике Алексей Стефанов признался, что на родине, где он родился и вырос, ему грозит тюремный срок за его позицию.
В завершение секции выступила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Елена Полонская.
Она подчеркнула, что в круглосуточном режиме работает со всеми категориями переселенцев.
«Я как полномочное лицо нашего руководителя региона, во-первых, обеспечиваю межведомственное взаимодействие всех органов, ответственных за переселение и помощь переселенцам. Это и миграционная служба, и таможенное управление, и я хочу сказать, что это не только моя работа как уполномоченного по качественной встрече всех переселенцев. Мы встречаем всех, не в зависимости от программ и категорий. Здесь присутствует Андрей Михайлович, руководитель миграционной службы. Это тот человек, с которым мы находимся на связи 24/7. И документы любого переселенца мы вместе, наверное, как кубик Рубика собираем и пытаемся применить более комфортные программы, инструменты по отношению индивидуально к каждому человеку. Достижение нашей цели - это скорейшее получение гражданства Российской Федерации и возможность устройства на территории нашей страны», - добавила Елена Полонская.
Напомним, Псковский международный медиафорум, который стартовал в Пскове сегодня, проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. За время существования медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России.