Общество

Переехавшие в РФ иностранные журналисты поделились своими историями на Псковском медиафоруме

23.10.2025 16:53|ПсковКомментариев: 1

Секция «Почувствуй себя дома: почему жители Европы выбирают Россию» прошла в Пскове 23 октября в рамках VI Псковского международного медиафорума «Информационные войны: факты против фейков», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Модератором секции выступила президент «Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья», руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России» (Швейцария) Светлана Конев.

Первым в рамках секции выступил журналист, экс-депутат Европарламента от Латвийской Республики Андрей Мамыкин.

«Я считаю, что Псковская область сделала очень много для переселенцев: создала условия, сформировала аппарат уполномоченного при губернаторе по вопросам переселенцев-соотечественников, создает механизм, реально работающий здесь и сейчас для тех, кто вынужден переезжать в Российскую Федерацию. Люди работают, но все это нужно максимально, я бы даже сказал агрессивно продавать на западную аудиторию. Я часто сталкивался с такой точкой зрения, что нам нужно найти то информационное поле, в первую очередь в интернете, которое поможет нам, и в частности Псковскому региону, информационно рассказать о современной России. Я почти три года я живу в Российской Федерации, уехал тоже не по своей воле. Хочу сказать, что Россия - это очень крутая страна. Когда я начинаю рассказывать это своим коллегам в Латвии, политикам или журналистам, многие говорят, что мне платит Путин (президент РФ - ред.), это все кремлевская пропаганда. В России, наверное, где-то асфальт не проложен, и вообще мы по телевизору в Латвии знаем, что вы там последних мышей доедаете. Но Россия действительно очень крутая страна: во-первых, с точки зрения социального государства, во-вторых, это одно из самых свободных государств в мире в области свободы слова. Это правда. Смотрите просто количество ограничений, которые есть у журналистов, например, в Латвии, или в Европе», - сказал Андрей Мамыкин.

Далее выступила автор Telegram-канала «Канадские возвращенцы» Юлия Диментбарг.

«Я переселенка из Канады. Мы решили после начала специальной военной операции вернуться в Россию. После того, как я была на территории России, я создала канал. С этих пор началась работа с людьми, которые не хотят отказываться от моральных нравственных аспектов и не готовы идти на поводу того, что пропагандируют на Западе. В этом огромном объеме информации при переезде мы помогаем разобраться. Чтобы у нас и у наших детей было хорошее, светлое будущее, связанное с Россией. После Ставрополя мы переехали в село. Мы ломаем многие шаблоны, заражаем своим примером людей», - сказала Юлия Диментбарг.

Представитель Международного движения русофилов во Франции, сопредседатель молодежной комиссии КСОРС Франции Татьяна Бокова согласилась с той точкой зрения, что необходимо выработать единое информационное поле, которое бы помогало соотечественникам за границей.

«Я приехала из Франции. И я поделюсь видом с той стороны. Я занимаюсь работой с французской молодёжью. Какую бы повестку правильную здесь не вырабатывали, как это перенести туда, той молодежи? Это большая задача. Я вам завидую, что вы живете здесь. Во Франции 500 тысяч русскоязычных. У нас есть запрос выработать единую точку входа в информационное поле для того, чтобы противостоять той грязи, которая льется на нашу страну. Чтобы сюда ехали еще больше, нужна общая точка входа в тех странах. Как этих людей направить? Русские дома должны включиться в тему переселения, чтобы в едином информационном порыве отвечать на все вопросы», - сказала Татьяна Бокова.

Защищать правду до конца, как призывал чешский князь Ян Гус, предложил журналист и фотограф из Республики Чехия Роман Блашко.

«Я бы хотел поблагодарить организаторов за форум. Здесь мы обсуждаем самую суть. Это прекрасно. Я бы хотел сказать, что информационные технологии управляют обществом. Это инструмент. Это важно понимать, с этим работать. Я тоже уже не могу вернуться в Чешскую Республику. Я приехал на три дня, и у меня ничего с собой не было. Меня уволили с работы, был большой скандал. Я организовал международный сайт. Сейчас у нас уже большое портфолию. У нас 90% - это новости. Это информация, которую в Евросоюзе невозможно получить. Мы работаем над расширением инфополя в Евросоюз. Сейчас выходят материалы на восьми языках, в том числе на китайском. В будущем журналисты, которые будут строить свою работу, им будет сложно. Если они получат свою работу как миссию, им нужно будет знать историю, политику, экономику, культуру, это будет очень важная, серьёзная вещь. В XIV веке чешских князь Ян Гус сказал: "Защищай правду до конца". Правда - это единственная дорога в будущее», - прокомментировал Роман Блашко.

Собственный корреспондент издательского агентства «Спутник» в Латвийской Республике Алексей Стефанов признался, что на родине, где он родился и вырос, ему грозит тюремный срок за его позицию.

«Я рижанин, я родился и вырос в Латвии. Я не бежал из Латвии, я переехал постепенно, жил на две страны, работал в агентстве "Россия сегодня", радио "Спутник". Но в 2022 году нужно было выбирать, на чьей я стороне. И я, конечно, выбрал нашу сторону. Как и многие здесь, вернуться в Европу сейчас не можем, на нас заведены уголовные дела, поэтому нас сразу же посадят. И на самом деле тогда, в 2022 году, это все началось, и тогда об этом пошла речь. И именно тогда я спросил Михаила Юрьевича Ведерникова (губернатора Псковской области - ред.), готов ли Псков принимать переселенцев? Не было еще Елены Александровны (Полонской, уполномоченного при губернаторе по вопросам переселенцев - ред.) в такой должности, никто еще толком не помогал. Но тогда он сказал, что готов пригонять автобусы на границу и забирать наших людей», - поделился Алексей Стефанов.

В завершение секции выступила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Елена Полонская.

«Сам институт уполномоченного - это уникальный кейс, который внедрил на территории региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников в августе 2024 года. И наш регион, по версии Агентства стратегических инициатив, входит в топ-5 лучших регионов, которые работают со всеми категориями переселенцев. И мы входим в сборник лучших практик регионов, которые сейчас внедряются на территории всей страны по работе с импатриантами. Недавно была финальная сессия Совета Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, где была поддержана инициатива нашего губернатора. Будет внедряться институт уполномоченного уже всем регионам. Такие рекомендации даны на территории всех субъектов Российской Федерации. И ресурсный центр по подготовке уполномоченных будет создан на границе с Европой, именно в Псковской области. Все это символично, на самом деле», - сказала Елена Полонская.

Она подчеркнула, что в круглосуточном режиме работает со всеми категориями переселенцев.

«Я как полномочное лицо нашего руководителя региона, во-первых, обеспечиваю межведомственное взаимодействие всех органов, ответственных за переселение и помощь переселенцам. Это и миграционная служба, и таможенное управление, и я хочу сказать, что это не только моя работа как уполномоченного по качественной встрече всех переселенцев. Мы встречаем всех, не в зависимости от программ и категорий. Здесь присутствует Андрей Михайлович, руководитель миграционной службы. Это тот человек, с которым мы находимся на связи 24/7. И документы любого переселенца мы вместе, наверное, как кубик Рубика собираем и пытаемся применить более комфортные программы, инструменты по отношению индивидуально к каждому человеку. Достижение нашей цели - это скорейшее получение гражданства Российской Федерации и возможность устройства на территории нашей страны», - добавила Елена Полонская.

Напомним, Псковский международный медиафорум, который стартовал в Пскове сегодня, проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. За время существования медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России. 

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Полонская Елена Алексанровна Советник губернатора Псковской области, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет».
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 104 человека
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
