В Пскове открылся медиафорум «Информационные войны: факты против фейков»

Шестой Псковский международный медиафорум «Информационные войны: факты против фейков» стартовал сегодня, 23 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ России и зарубежья, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Участников медиафорума поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Отдельно глава региона остановился на том, что в рамках ранее проведенных форумов удавалось спрогнозировать вектор информационного движения. В числе обсужденных ранее тем он привел пример того, что ранее именно в рамках медиафорума был предсказан грядущий рост числа импатриантов, которые сейчас массово переезжают в Псковскую область: «Их уникальный опыт будет особенно интересен в контексте обсуждения современных информационных войн. Уверен, что дискуссии будут конструктивные и полезные», - подчеркнул губернатор.

«VI Псковский международный медиафорум – это важное ежегодное событие для профессионального сообщества, которое с каждым годом растёт, развивается и вовлекает в свою орбиту всё больше спикеров и стран», - добавил Михаил Ведерников.

Традиционно в рамках медиафорума губернатор Псковской области встрется с главными редакторами районных газет, где обозначит основные векторы развития Псковской области на ближайшую перспективу, ответит на самые актуальные вопросы муниципалитетов. Кроме того, в рамках Псковского международного медиафорума пройдет торжественная церемония чествования лучших журналистов региона.

В мероприятии также принимают участие представители Республики Беларусь, стран Балтии, Абхазии, Южной Осетии, Чехии, руководители информационных блоков правительств Северо-Западного федерального округа. Также впервые участниками медиафорума стали переселенцы из Европы, проживающие в Псковской области.

Центральным событием медиафорума станет панельная дискуссия «Информационные войны: факты против фейков». В обсуждении принимают участие военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, президент «Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья», руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России» (Швейцария) Светлана Конев, советник государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Борис Костенко. Модераторами выступят главный редактор ТК «Москва 24» Дмитрий Щугорев и медиаисследователь, секретарь, руководитель Департамента по развитию региональной журналистики Союза журналистов России Юлия Загитова.

После открытия, участники медиафорума продолжат работу в тематических секциях, посвященных различным аспектами информационной работы, в том числе журналистике в условиях СВО и в новых регионах, новым медийным трендам, механизмам противодействия фейкам и противостоянию информационной перегрузке. О тенденции переезда жителей Европы на постоянное место жительство в Россию порассуждают участники медиафорума на отдельной секции. Федеральные спикеры также расскажут об особенностях работы в месенджере МАХ, современных тенденциях ведения личного блога, организации работы печатных изданий.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. За время существования медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для представителей средств массовой информации и пресс-служб территориальных органов федеральных органов власти, специалистов по связям с общественностью не только Северо-Запада, но и всей России.