Общество

Информационная война зачастую не менее важна, чем происходящее на фронте – Александр Братчиков

«Информационная война зачастую является не менее важной, чем то, что происходит на фронте», - заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, комментируя дискуссию, состоявшуюся на VI Псковском международном медиафоруме «Информационные войны: факты против фейков».

«Один из выступающих сказал: "если неправду сказать тысячу раз, она становится правдой", и это действительно так. Одно из оружий информационной войны – фейковая информация», - приводит слова Александра Братчикова Telegram-канал областного Собрания.

Показательный пример – переписывание истории о Великой Отечественной войне и принижение роли Советского Союза в разгроме фашизма, отметил Александр Братчиков. По мнению вице-спикера, эти инструменты направлены на определённую прослойку.

«Это фактически «пятая колонна», на которую опираются западные спецслужбы для формирования протестных настроений в обществе. Мы должны очень чётко знать и понимать используемые ими инструменты, чтобы избежать последствий»,

- резюмировал парламентарий, подчеркнув важность доносить до людей правдивую информацию.

VI Псковский международный медиафорум «Информационные войны: факты против фейков» открылся сегодня, 23 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ России и зарубежья.