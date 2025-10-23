Дмитрий Шахов и латвийский журналист обсудили итоги VI Псковского медиафорума

Итоги VI Псковского международного медиафорума обсудили омбудсмен Дмитрий Шахов и популярный латвийский журналист Андрей Мамыкин, сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Псковской области.
Фотографии предоставил Дмитрий Шахов
Известный и популярный журналист, телеведущий, экс-депутат Европарламента, попавший в немилость властей современной Латвии из-за своей позиции, отвергающей антироссийскую истерию в Прибалтике, Андрей Мамыкин по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стал участником VI Псковского международного медиафорума «Информационные войны: факты против фейков». Андрей Мамыкин выступил и стал модератором на ряде информационных дискуссионных площадках, которые организовали для российских и иностранных журналистов.
Перед началом встречи Дмитрий Шахов познакомил Андрея Мамыкина с работой уполномоченного по правам человека в Псковской области и его аппарата, в том числе по вопросам защиты и восстановления прав соотечественников, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся в Псковской области.
В ходе беседы с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым, которая прошла по окончании Псковского международного медиафорума, Андрей Мамыкин поблагодарил власти Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова за проведение на протяжении уже шести лет на высоком организационном уровне такого масштабного международного мероприятия, а также поделился своими впечатлениями.
Давая оценку состоявшемуся международному форуму, Андрей Мамыкин особо отметил:
Дмитрий Шахов подтвердил, что на примере Псковской области можно реально посмотреть, как региональное правительство организовало приём соотечественников не только из Латвии и Эстонии, которые вынужденно покидают свои страны, где родились и жили долгие годы, но из стран, которые пытаются себя представить как демократические режимы, уважающие права и свободы человека и гражданина. Сегодня по решению губернатора области Михаила Ведерникова организовали работу на системной основе, установили личную ответственность должностных лиц и сотрудников органов власти и государственных учреждений, кто обязан принять на границе, обеспечить временное проживание и сопровождение по устройству на Псковской земле выдворяемых или просто бегущих от европейской демократии и новых традиционных ценностей, которые не свойственны не только российским, но и христианским ценностям.
Продолжая беседу, Андрей Мамыкин сказал, что хорошо помнит, как в начале 2000-х годов в Латвию под руководством вице-губернатора Псковской области Дмитрия Шахова впервые стали приезжать официальные делегации на празднования именно 9 мая — праздника Победы, и как латвийские власти сначала настороженно, а потом все активнее и сами участвовали совместно с российскими делегациями в праздновании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вспоминали не представителей латышских ваффен СС, а настоящих героев Советского Союза, тех латышей, кто боролся с фашизмом: Отомара Ошкална, Яна Вилхелмса, Вилиса Самсонса, Яна Райнберга, Яна Берзина, и многих других участников Великой Отечественной войны, воевавших как в рядах Красной армии, так и в партизанских отрядах, освобождая от гитлеровских оккупантов не только свою Родину — СССР, но и страны Европы.
«Мне тогда не удалось побеседовать с вами на эту тему глубоко, когда вы были на эфире латвийского телевидения, но мне это удалось сделать чуть позже, но уже в России, когда вышло ваше интервью на моем канале», — сказал Андрей Мамыкин.
«Да, тогда на рубеже 2000-х годов мы реально стали ощущать, как приграничный регион, что с годами достоверная информация о международно-историческом значении Победы Советского народа в Великой Отечественной войне стараются как-то приуменьшать, да и порой просто забывать, — подчеркнул Дмитрий Шахов. — Стали появляться информационные вбросы, мнения неких экспертов, которые давали просто диаметрально противоположную оценку событиям как Великой Отечественной войны, так и Второй мировой войны в целом. И, как мне кажется, нам это удалось приостановить. Всё больше людей стало приходить на такие мероприятия, в которых принимали участие наши псковские делегации, а там, где нас не было, местные власти стали лояльнее относиться к проведению торжественных церемоний, посвященных 9 мая, но, конечно, без провокаций, особенно на границе, не обошлось».
По словам Дмитрия Шахова, он активно поддерживает и продвигает проект «Право на историческую память», который посвящен памяти красноармейца всего лишь одной стрелковой дивизии Красной армии — 141-й СД РККА, вставшую на защиту нашей Родины СССР уже в далеком 1941 году. Из всех регионов РСФСР представители Псковской области, служившие в этой дивизии, составляли значительное число. «Вот судьбам этих псковичей, а также судьбам других воинов этой дивизии посвящен наш проект», — уточнил уполномоченный по правам человека в Псковской области.
«Наш долг и святая обязанность постараться установить судьбу каждого воина и найти его родственников, чтобы они знали о героической истории своей семьи, о тех, кто ценою собственной жизни помог приблизить Великую Победу. Ведь воины Красной армии, победив нацистскую Германию, обеспечили всем будущим поколениям бесценное право — право на жизнь! И это мы никогда не должны забывать, передавая эту историческую память из поколения в поколение, помня своих родственников — героев Великой Отечественной», — заявил Дмитрий Шахов.
В завершение беседы Дмитрий Шахов и Андрей Мамыкин обсудили общественно-политическую обстановку в Латвии и вопросы с положением в Латвии российских соотечественников, а также мерах помощи и поддержки через российские и международные правозащитные институты.