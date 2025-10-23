Общество

Дмитрий Шахов и латвийский журналист обсудили итоги VI Псковского медиафорума

Итоги VI Псковского международного медиафорума обсудили омбудсмен Дмитрий Шахов и популярный латвийский журналист Андрей Мамыкин, сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

Известный и популярный журналист, телеведущий, экс-депутат Европарламента, попавший в немилость властей современной Латвии из-за своей позиции, отвергающей антироссийскую истерию в Прибалтике, Андрей Мамыкин по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова стал участником VI Псковского международного медиафорума «Информационные войны: факты против фейков». Андрей Мамыкин выступил и стал модератором на ряде информационных дискуссионных площадках, которые организовали для российских и иностранных журналистов.

Перед началом встречи Дмитрий Шахов познакомил Андрея Мамыкина с работой уполномоченного по правам человека в Псковской области и его аппарата, в том числе по вопросам защиты и восстановления прав соотечественников, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся в Псковской области.

В ходе беседы с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым, которая прошла по окончании Псковского международного медиафорума, Андрей Мамыкин поблагодарил власти Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова за проведение на протяжении уже шести лет на высоком организационном уровне такого масштабного международного мероприятия, а также поделился своими впечатлениями.

Давая оценку состоявшемуся международному форуму, Андрей Мамыкин особо отметил:

«На исторической Псковской земле, являющейся колыбелью русской государственности вместе с Великим Новгородом, а также оплотом и щитом на границе России, проведение такого международного форума очень важно и необходимо. В первую очередь такой форум позволяет консолидировать журналистское сообщество, работающее на прибалтийском направлении. Мы должны эффективно и оперативно доводить до широкой общественности достоверную информацию о России, её реальной истории, достижениях в различных сферах жизни. Распространение такой информации будет способствовать помогать восстанавливать и укреплять взаимопонимание, развивать дружественные отношения между народами. Во-вторых, на примере Псковской области можно реально посмотреть, как и что делают региональные власти для переселенцев, создав работающие механизмы поддержки таких граждан. Об этом, кстати, можно узнать из интервью, которое дал моему каналу губернатор Псковской области Михаил Ведерников, которых в нарушении всех норм международного права просто выдавливают по этническому признаку из стран Балтии, возбуждают фиктивные уголовные дела, нарушая свободу слова».

Дмитрий Шахов подтвердил, что на примере Псковской области можно реально посмотреть, как региональное правительство организовало приём соотечественников не только из Латвии и Эстонии, которые вынужденно покидают свои страны, где родились и жили долгие годы, но из стран, которые пытаются себя представить как демократические режимы, уважающие права и свободы человека и гражданина. Сегодня по решению губернатора области Михаила Ведерникова организовали работу на системной основе, установили личную ответственность должностных лиц и сотрудников органов власти и государственных учреждений, кто обязан принять на границе, обеспечить временное проживание и сопровождение по устройству на Псковской земле выдворяемых или просто бегущих от европейской демократии и новых традиционных ценностей, которые не свойственны не только российским, но и христианским ценностям.

Продолжая беседу, Андрей Мамыкин сказал, что хорошо помнит, как в начале 2000-х годов в Латвию под руководством вице-губернатора Псковской области Дмитрия Шахова впервые стали приезжать официальные делегации на празднования именно 9 мая — праздника Победы, и как латвийские власти сначала настороженно, а потом все активнее и сами участвовали совместно с российскими делегациями в праздновании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вспоминали не представителей латышских ваффен СС, а настоящих героев Советского Союза, тех латышей, кто боролся с фашизмом: Отомара Ошкална, Яна Вилхелмса, Вилиса Самсонса, Яна Райнберга, Яна Берзина, и многих других участников Великой Отечественной войны, воевавших как в рядах Красной армии, так и в партизанских отрядах, освобождая от гитлеровских оккупантов не только свою Родину — СССР, но и страны Европы.

«Мне тогда не удалось побеседовать с вами на эту тему глубоко, когда вы были на эфире латвийского телевидения, но мне это удалось сделать чуть позже, но уже в России, когда вышло ваше интервью на моем канале», — сказал Андрей Мамыкин.

«Да, тогда на рубеже 2000-х годов мы реально стали ощущать, как приграничный регион, что с годами достоверная информация о международно-историческом значении Победы Советского народа в Великой Отечественной войне стараются как-то приуменьшать, да и порой просто забывать, — подчеркнул Дмитрий Шахов. — Стали появляться информационные вбросы, мнения неких экспертов, которые давали просто диаметрально противоположную оценку событиям как Великой Отечественной войны, так и Второй мировой войны в целом. И, как мне кажется, нам это удалось приостановить. Всё больше людей стало приходить на такие мероприятия, в которых принимали участие наши псковские делегации, а там, где нас не было, местные власти стали лояльнее относиться к проведению торжественных церемоний, посвященных 9 мая, но, конечно, без провокаций, особенно на границе, не обошлось».

По словам Дмитрия Шахова, он активно поддерживает и продвигает проект «Право на историческую память», который посвящен памяти красноармейца всего лишь одной стрелковой дивизии Красной армии — 141-й СД РККА, вставшую на защиту нашей Родины СССР уже в далеком 1941 году. Из всех регионов РСФСР представители Псковской области, служившие в этой дивизии, составляли значительное число. «Вот судьбам этих псковичей, а также судьбам других воинов этой дивизии посвящен наш проект», — уточнил уполномоченный по правам человека в Псковской области.

«Наш долг и святая обязанность постараться установить судьбу каждого воина и найти его родственников, чтобы они знали о героической истории своей семьи, о тех, кто ценою собственной жизни помог приблизить Великую Победу. Ведь воины Красной армии, победив нацистскую Германию, обеспечили всем будущим поколениям бесценное право — право на жизнь! И это мы никогда не должны забывать, передавая эту историческую память из поколения в поколение, помня своих родственников — героев Великой Отечественной», — заявил Дмитрий Шахов.

В завершение беседы Дмитрий Шахов и Андрей Мамыкин обсудили общественно-политическую обстановку в Латвии и вопросы с положением в Латвии российских соотечественников, а также мерах помощи и поддержки через российские и международные правозащитные институты.