Общество

Гдовский суд оставил в силе штраф за вмешательство в работу избирательной комиссии

Гдовский районный суд Псковской области отклонил апелляционную жалобу гражданина, вмешавшегося в работу избирательной комиссии, и оставил в силе постановление о привлечении его к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ранее исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.69 КоАП РФ (вмешательство в работу избирательной комиссии, повлекшее нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах порядка работы избирательной комиссии, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании). В качестве наказания виновному назначили штраф в размере 2000 рублей.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что гражданин умышленно осуществлял вмешательство в работу избирательной комиссии, в связи с чем, обжалуемое постановление оставил без изменения.