Кандидата привлекли к ответственности за вмешательство в работу избирательной комиссии в Гдовском районе

Кандидата от «Яблока» Евгения Васильева привлекли к административной ответственности за вмешательство в работу участковой избирательной комиссии в Гдовском районе в ходе трехдневного голосования 12-14 сентября. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, он вел себя неподобающим образом на избирательном участке.

Видео неподобающего поведения кандидата на участке сняли наблюдатели. Евгения Васильева осудили в Гдове по статье 5.69 КоАП РФ (Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании).

Ранее председатель Избирательной комиссии по Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал, что трехдневное голосование прошло без происшествий, однако на одного из кандидатов был составлен административный протокол.

Евгений Васильев был кандидатом от «Яблока» в депутаты Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва. Список партии в муниципалитете по результатам выборов набрал 23,38% голосов. Партия получила в Гдовском округе два мандата.