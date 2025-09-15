Политика

На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол

Все кандидаты в муниципальной кампании 2025 года вели себя достойно, однако на одного политика пришлось составить административное производство. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии по Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Понятно, что в период голосования партии писали жалобы друг на друга. В целом, жестких клинчей между ними не было. Вели себя все достаточно достойно, по-джентльменски. По жалобам в этот раз было обращение, которое мы частично признали. В одном из районов возник процедурный вопрос. Он касался несвоевременной выдачи акта об опечатывании бюллетеней в сейф-пакете. Комиссия не вовремя выдала, а один из избирателей пожаловался. Жалобу признали обоснованной, комиссия выдала этот документ. Это не влияет ни на явку, ни на ход голосования, ни на результаты, ни на подведение итогов», - сказал Игорь Сопов.

Он добавил, что на одного кандидата пришлось составить административное производство.

«По итогам работы на одного кандидата составлено административное исковое производство. Мы позже объявим. Он вел себя не очень хорошо на избирательном участке. Есть права и обязанности, которые нужно соблюдать, а нарушать их мы не позволим», - пояснил Игорь Сопов.