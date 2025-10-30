Общество

Названо самое длинное слово в русском языке

На статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», которое состоит из 55 букв. Об этом сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. По его словам, термин встречается в названии патента на изобретение, передает «Лента.ру».

Филолог также отметил, что русский язык легко вбирает в себя сложные слова.

«Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — объяснил он.