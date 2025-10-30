Общество

Мошенники начали использовать схему с обещанием выплат на День народного единства

В преддверии празднования Дня народного единства злоумышленники начали рассылать поддельные уведомления о якобы положенных россиянам государственных выплатах. Об этом 2 ноября сообщил руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

По словам эксперта, аферисты используют эмоциональный фон праздника, что помогает вызывать доверие у людей. В рассылках содержатся ссылки на фишинговые сайты, где жертв просят пройти «верификацию» — ввести данные банковской карты или логин от мобильного банка. После этого мошенники получают доступ к средствам и персональным данным пользователей.

Ларин отметил, что официальные государственные структуры не направляют через соцсети или мессенджеры ссылки для оформления выплат.

«Информацию о государственных инициативах всегда лучше проверять на официальных порталах и в верифицированных аккаунтах организаций», — рассказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот же день в пресс-центре МВД России сообщили об использовании мошенниками популярных маркетплейсов как прикрытия для кражи денег у граждан, предлагая им подработку с легкими заданиями. Так, злоумышленники публикуют в Telegram объявления о дополнительном заработке без специальной квалификации — например, о необходимости добавлять товары в избранное, ставить отметки «нравится» или оставлять комментарии.