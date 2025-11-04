Александр Козловский передал юнармейцам спортивную винтовку и макет пистолета

5 ноября депутат Государственной Думы от Псковской области, основатель фонда «Земляки», секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с главой Великолукского района Алексеем Кузьминым встретился с юнармейцами района. Парламентарий передал команде местного отделения «Юнармии» спортивную пневматическую винтовку и макет пистолета Макарова. Об этом он написал в соцсети ВКонтакте.
Фото: Александр Козловский / ВКонтакте
Депутат отметил, что это даст возможность безопасно и профессионально развивать свои навыки, учиться дисциплине, ответственности и командной работе. О потребности в тренировочном оружии рассказали этим летом на встрече с активом района, необходимое купили по линии фонда «Земляки».
В настоящее время в рядах местного отделения «Юнармии» – 333 человека.
Лучшие юнармейцы – Екатерина Скопцова, Полина Вылеталина и Яна Торгашова – представляли район на всероссийских форумах в Москве. Председатель Совета юнармейских командиров Великолукского района Полина Вылеталина стала участницей II всероссийского форума совета юнармейских командиров «Центр юнармейских инициатив» в Новокузнецке, а командир юнармейского отряда Першинской школы Елизавета Щербакова побывала на всероссийской юнармейской ёлке.
Десять лучших юнармейцев из Переслегинской гимназии, Булынинской и Першинской средних школ приняли участие в выездном мероприятии в Республике Беларусь, посвящённом Дню единения народов России и Беларуси.
За высокий результат и активную позицию шестнадцать юнармейцев Великолукского района награждены медалью «Юнармейская доблесть» третьей степени, трое – второй, и ещё один – медалью первой степени.