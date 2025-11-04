Общество

Александр Козловский передал юнармейцам спортивную винтовку и макет пистолета

5 ноября депутат Государственной Думы от Псковской области, основатель фонда «Земляки», секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с главой Великолукского района Алексеем Кузьминым встретился с юнармейцами района. Парламентарий передал команде местного отделения «Юнармии» спортивную пневматическую винтовку и макет пистолета Макарова. Об этом он написал в соцсети ВКонтакте.

Фото: Александр Козловский / ВКонтакте

Депутат отметил, что это даст возможность безопасно и профессионально развивать свои навыки, учиться дисциплине, ответственности и командной работе. О потребности в тренировочном оружии рассказали этим летом на встрече с активом района, необходимое купили по линии фонда «Земляки».

«Наш фонд и реготделение партии "Единая Россия" всегда стараются поддерживать инициативы юнармейцев. Прошлым летом мы передали ребятам 15 комплектов парадной формы – в знак поощрения за активность и успехи», - пишет Александр Козловский.

В настоящее время в рядах местного отделения «Юнармии» – 333 человека.

«Наши юнармейцы – постоянные участники и победители региональных и всероссийских соревнований. В 2024 году команда района заняла первое место в военно-тактических сборах "Сила в единстве", а в этом году достойно выступила в игре "Наследники Победы", посвящённой 80-летию Великой Победы. Шесть лет подряд отряды из Великолукского района входят в число лучших на областной оборонно-спортивной игре "Юнармия – Великие Луки". Особенно отличились ребята из Переслегинской гимназии и Булынинской школы, завоевавшие призовые места в испытаниях», - отмечает депутат.

Лучшие юнармейцы – Екатерина Скопцова, Полина Вылеталина и Яна Торгашова – представляли район на всероссийских форумах в Москве. Председатель Совета юнармейских командиров Великолукского района Полина Вылеталина стала участницей II всероссийского форума совета юнармейских командиров «Центр юнармейских инициатив» в Новокузнецке, а командир юнармейского отряда Першинской школы Елизавета Щербакова побывала на всероссийской юнармейской ёлке.

Десять лучших юнармейцев из Переслегинской гимназии, Булынинской и Першинской средних школ приняли участие в выездном мероприятии в Республике Беларусь, посвящённом Дню единения народов России и Беларуси.

За высокий результат и активную позицию шестнадцать юнармейцев Великолукского района награждены медалью «Юнармейская доблесть» третьей степени, трое – второй, и ещё один – медалью первой степени.